Serie A, colloquio Gravina - Vezzali: proposta per la riapertura degli stadi

La scorsa settimana il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva scritto una lettera al governo con la richiesta di aiuto per il calcio. Non era arrivata risposta dal premier Mario Draghi, mentre il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali in un'intervista aveva richiesto riforme strutturali per il mondo dello sport. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ieri c'è stato un colloquio da remoto tra Gravina e Vezzali e il presidente federale ha chiesto che venga mantenuto il limite della capienza degli stadi al 50%, derogando alla regola del distanziamento (che permetterebbe una percentuale inferiore): la proposta fatta è quella della disposizione a scacchiera degli spettatori. Rispetto a tale proposta Vezzali proverà a mediare con il Ministero della Salute e il Comitato Tecnico Scientifico.

LAZIO, IMMOBILE CAPITANO: CIRO L'EREDE DI LULIC

CALCIOMERCATO LAZIO, INTRECCIO MURIQI - CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO