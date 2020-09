Serie A, ecco lo "smart-tifo": i cori della Nord su Spotify

La Serie A è ripartita senza tifosi, nello stesso modo in cui si era conclusa. L'accesso per mille persone all'interno degli impianti è un importante spiraglio, ma non ci sono tempistiche precise sul loro completo ritorno sulle gradinate. I sostenitori di Roma e Lazio si sono fatti vivi con striscioni appesi in posti strategici della città o, nel caso dei biancocelesti, con raduni prima dell'amichevole contro il Benevento. Ma i 'supporters' sono pronti a fare di necessità, virtù e quindi a trasferire il tifo dagli spalti al divano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tramite Spotify, applicazione in voga tra giovani e non per l'ascolto di musica, sarà possibile scaricare i cori della Nord e magari, sfruttando l'impianto di home-theatre, godersi 'So già du ore' direttamente dalla propria abitazione. Inoltre, sarà possibile ricreare a casa il clima dello stadio con il tifo anche durante i 90 minuti. Basterà selezionare la play-list con tutti i cori più gettonati. Non si avranno le stesse sensazioni vissute all'Olimpico, ma vista l'impossibilità, per il momento, di seguire da vicino i propri beniamini, i tifosi non si sono fatti cogliere impreparati.

DIRETTA - Calciomercato gli affari delle altre: Godin sblocca Vidal, Milik in stand-by

Monterrey, il tecnico sul futuro di Rodriguez: "Lazio? Ci sono possibilità da non lasciarsi sfuggire..."

TORNA ALLA HOMEPAGE