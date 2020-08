Serie A, i ritiri delle squadre a porte chiuse: i dettagli

RITIRI ESTIVI SENZA TIFOSI - Sarà una preparazione estiva differente con i ritiri delle squadre di Serie A blindati e chiusi ai tifosi per evitare contatti e diffusione dei contagi. Lo riporta un articolo de Il Messaggero che spiega come non sarà consentita la presenza dei tifosi durante gli allenamenti e le attività in rispetto delle norme anti Coronavirus. Nel Dpcm attuale si legge che gli allenamenti "degli atleti professionisti e non degli sport individuali e di squadra sono consentiti all'aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli vigenti". Per quanto riguarda la Lazio, come spiegato dall'organizzatore del ritiro biancoceleste, Gianni Lacchè, si potrà assistere con una capienza limitata e rispettando tutte le normative Covid.

