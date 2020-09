Serie A, stadi a capienza 20%: numeri e spazi nella riapertura (parziale) dell'Olimpico

La Bundesliga a fare da apripista: lo è stato per il calcio in generale lo scorso maggio, lo sarà anche per gli stadi. Fissata la quota della capienza al 20% del pubblico complessivo e una normalità che gradualmente torna a figurare in Germania. In Italia il discorso è lungo e anche complicato, con le rimostranze del governo e del CTS a rimandarne il discorso. Ma intanto partiamo dall'esempio tedesco, fissando dunque la capienza al venti percento anche nei nostri stadi, perché il problema è capire come i club intendano distribuire i biglietti di fronte all'eventuale riapertura parziale. Non è stato studiato alcun piano abbonamenti, tantomeno presa in considerazione l'idea dei tifosi ospiti (il Colonia per la partita contro l'Hoffenheim non consentirà l'ingresso ai supporter avversari, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Intanto, prendendo in considerazione numeri e spazi di un'eventuale riapertura parziale dell'Olimpico nelle gare di Lazio e Roma: consideriamo la capienza massima dell'impianto capitolino che si aggira intorno ai 70.634 spettatori, con una capienza al 20% si darebbe ingresso a 14.126 persone.

