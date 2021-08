Stadio Flaminio, l'Ass. Tasciotti: "Vogliamo fare un bel regalo ai tifosi della Lazio"

La volontà della Lazio c'è, quella del Comune di Roma anche. Eppure, la strada per il Flaminio resta sempre in salita. Il motivo sono i soliti vincoli contenuti nei dettagli nel "Piano di Conservazione" presentato in Campidoglio lo scorso 27 ottobre. L'obiettivo comune, e dunque sia dell'amministrazione di Roma che del club biancoceleste, è quello di trovare un punto d'incontro. L'ha confermato Veronica Tasciotti. L'Assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espressa sull'argomento: "L'impianto presenta diversi vincoli. È vero che gli standard Uefa sono molto rigidi, ma siamo fiduciosi, attendiamo di ricevere un project dalla Lazio proprio per valutarne la fattibilità. Il nostro obiettivo è fare un bel regalo a tutti i tifosi biancocelesti".

I PASSI - La Tasciotti ha proseguito: "Cosa fare il Comune per sostenere il progetto? Se la Lazio presenta un project che gli Uffici ritengono valido, a quel punto entra in gioco la politica, che dovrà esprimersi a valutare su quale progetto puntare per poi, successivamente, procedere con una gara internazionale". Sottolineando la disponibilità da parte del Comune di affidare lo stadio alla Lazio, l'Assessore ha spiegato, dopo l'eventuale gara, la Giunta in essere dovrà dare indicazioni sulla strada migliore da seguire per la città e i suoi cittadini. "Se ho parlato personalmente con Lotito? Ancora no", ha concluso.

