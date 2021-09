Torino, verso la Lazio: Verdi spera nella panchina, out in tre

RASSEGNA STAMPA - Non c'è sosta nel campionato che vedrà subito un turno infrasettimanale. Un calendario fitto per tutte le squadre e che non permette agli allenatori di lavorare sulle problematiche per migliorare. La Lazio giovedì è attesa dal Torino per una gara che diventa fondamentale dopo il pareggio e i due ko nelle ultime tre sfide. I granata arrivano in forma dopo il successo sul Sassuolo, ma Juric dovrà fare i conti con l'infermeria. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Belotti e Zaza saranno out e proveranno a recuperare per il derby con la Juventus. Sanabria sarà quindi l'unico centravanti di ruolo. Simone Verdi spera di andare almeno in panchina. Problemi anche per Praet, che a Reggio Emilia durante uno scatto si è dovuto fermare causa "interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra", per citare la diagnosi dei medici. La prognosi verrà stabilità più avanti in base all'evoluzione clinica dell'infortunio ma non filtra ottimismo per il derby del 2 ottobre: si guarda a dopo la prossima sosta per le nazionali.