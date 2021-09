Vieri: "Presto per dire Sarri si è preso la Lazio, ma ha i giocatori giusti"

La Lazio di Sarri è in testa alla classifica e nelle prime due giornate di campionato ha mostrato sprazzi di gran calcio. La rassegna stampa di Radiosei ha riportato una battuta dell'ex centravanti biancoceleste Christian Vieri sul lavoro dell'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus: "Ha vinto con Empoli e Spezia: aspetterei un mese, un mese e mezzo prima di dire che Sarri si è già preso la Lazio. Non è presto per dire che con Felipe Anderson e Pedro ha i giocatori per il suo calcio. Se prendi Sarri devi fare questo, dargli esterni e non mezze punte".

