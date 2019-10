Lazio, il settore giovanile scende in campo: le partite della domenica

Scende in campo la Lazio, no, non quella dei big. Il settore giovanile non si ferma e si appresta ad arricchire questa scialba domenica senza Serie A. Vanno tutte in trasferta le baby compagini biancocelesti: Under 15 e 16 giocheranno a Parma con la squadra dei più piccoli, quella di Tommaso Rocchi, impegnata alle 11. Invece match fissato alle 13 per i ragazzi di Marco Alboni. Due ore più tardi l'Under 17 scenderà in campo a Livorno. Dopo il turno di riposo scontato nello scorso weekend il gruppo andrà a caccia del primo successo stagionale. Partita programmata alle ore 11 per l'Under 14: Simone Gonini porterà i suoi ragazzi in trasferta a Cassino. Di seguito, ecco la tabella di tutti gli impegni.

UNDER 17, 6ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

LIVORNO-LAZIO

Domenica 13 ottobre ore 15:00, Campo ‘Armando Picchi 5’, Via P. Nenni (Banditella)

UNDER 16, 6ª giornata, All.: Marco Alboni

PARMA-LAZIO

Domenica 13 ottobre ore 13:00, Centro Sportivo Il Noce A, Via Alberto Sordi (Noceto)

UNDER 15, 6ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

PARMA-LAZIO

Domenica 13 ottobre ore 11:00, Campo Q. Zanichelli, Strada Madonna dell’Aiuto (Parma)

UNDER 14, 2ª giornata, All.: Simone Gonini

CASSINO CALCIO 1972-LAZIO

Domenica 13 ottobre ore 11:00, Campo Comunale ‘Mario Cesidio Schiavi’, Via S.P. Forca d’Acero (Gallinaro)

LAZIO, BISOGNA SFATARE IL TABU' SCONTRI DIRETTI

LAZIO, IL BILANCIO DEL 2019

TORNA ALLA HOMEPAGE