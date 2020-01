Memorial 'Halima Haider', la Lazio U14 batte anche il Frosinone: pirotecnico 4-3

Un'altra vittoria. Pirotecnica, questa volta. Dopo il 3-0 nella prima giornata, la Lazio U14 fa sua anche la seconda partita del Memorial 'Halima Haider', torneo dedicato alla madre dell'ex biancoceleste Fabio Liverani. Le baby aquile non hanno vita facile contro il Frosinone. Ma riescono a reagire due volte allo svantaggio (Serra e Gelli ristabiliscono la parità, ndr), per il 2-2 di fine primo tempo. Nella ripresa, poi, ecco lo scatto decisivo: Cavallari e Barone mettono la quarta, e a nulla serve il gol dei ciociari ad accorciare le distanze per il 4-3 finale. Ora la sfida al Torino per l'ultima giornata del girone. Il tecnico Simone Gonini, intanto, ha commentato così la vittoria a sslazio.it: “Buona prestazione. Era importante affrontare il Frosinone con il giusto approccio mentale, visto che li avevamo già incontrati due volte in stagione. Siamo passati in svantaggio, ma la squadra ha avuto la forza necessaria per pareggiare i conti due volte e infine ribaltare il parziale. Per questo voglio fare i complimenti ai ragazzi".

