FORMELLO - Lazio, doppia notizia positiva nella prima seduta del 2023

FORMELLO - Il primo allenamento del 2023, il penultimo prima della trasferta di Lecce. Lazio in campo nel pomeriggio (seduta iniziata alle 15), poi domani mattina verrà svolta la rifinitura che precederà la partenza. Subito una doppia notizia positiva per Sarri: si sono allenati in gruppo sia Cataldi, sia Luis Alberto. Sgambata completata da parte del regista, in pole su Marcos Antonio nonostante le assenze dei giorni scorsi (lombalgia). Lo spagnolo, coi compagni per il riscaldamento, l’attivazione atletica e le prove tattiche, è stato invece risparmiato nella partitella conclusiva a spazi ridotti (al suo posto Bertini). Dall'amichevole con l'Almería (22 dicembre) era alle prese con un versamento al ginocchio.

SEDUTA. Gila è l’unico assente di oggi, in difesa per questo è stato aggregato il baby Primavera Floriani Mussolini. Le scelte di formazione verranno definite domani, in attacco si giocano una maglia Zaccagni e Pedro, Felipe Anderson e Immobile sono sicuri del posto. A centrocampo possibile terzetto con Milinkovic, Cataldi e Vecino. Più indietro la candidatura di Basic, per Luis Alberto entrano in gioco le questioni fisiche. In difesa Casale in vantaggio su Patric per affiancare Romagnoli, con Lazzari e Marusic sulle fasce e Provedel tra i pali.

