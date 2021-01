FORMELLO - Lazio, ecco le scelte di formazione: Correa e Lulic tornano tra i convocati

Buone notizie giungono da Formello. Nella seduta di rifinitura alla vigilia di Lazio - Roma, Joaquin Correa si è allenato regolarmente in gruppo. Segnali incoraggianti per Simone Inzaghi che lo porterà in panchina per il derby per poterlo sfruttare eventualmente nella parte finale di gara. Dal primo minuto al fianco di Immobile ci sarà Caicedo, ma l'argentino potrà comunque dare il suo contributo per la causa. L’altra bella notizia è il ritorno di Senad Lulic che dopo quasi un anno tornerà tra i convocati. Il capitano biancoceleste ha preso il posto nella lista per le partite di campionato di Djavan Anderson, assente nella seduta di oggi e sempre più verso Crotone. La formazione che Inzaghi manderà in campo sarà la stessa vista a Parma, con Radu che vince il ballottaggio in difesa con Hoedt permettendo ad Acerbi di restare al centro della retroguardia in marcatura su Dzeko. Gli unici assenti saranno Strakosha, Fares e Cataldi.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Lulic, Pereira, Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.