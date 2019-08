FORMELLO - Lazio, la ripresa: Leiva jolly, differenziato per gli infortunati

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti della Lazio: squadra in cerchio intorno a Simone Inzaghi che alle 18 dà il via alle sedute nel centro sportivo biancoceleste dopo i ritiri svolti ad Auronzo e Marienfeld. L’allenatore deve fare a meno dei calciatori infortunati: ieri il bollettino medico ha specificato le condizioni cliniche di Lulic, Milinkovic e Caicedo, finiti ko nelle ultime tre amichevoli disputate. Il più vicino al rientro sembra il capitano, fermato da uno stiramento muscolare di primo grado agli adduttori. Il quadro clinico è migliorato, potrebbe tornare a disposizione all’inizio della prossima settimana. Naturalmente non verrà rischiato nella partita in via di organizzazione per sabato o domenica. Trauma distrattivo all’anca invece per Milinkovic: dovrebbe farcela per la prima giornata con i blucerchiati. Ai box anche Caicedo: trauma elongativo al gemello mediale del polpaccio sinistro. Inzaghi spera di averla anche lui per il 25 agosto, giorno del debutto in campionato.

SEDUTA. Sul campo lavoro tecnico-tattico per la squadra. Stretching, esercitazioni di riscaldamento, lavoro atletico e poi partitella a spazi ridotti. Luiz Felipe e Leiva, con il fratino da jolly durante il possesso palla, continuano a gestire le proprie condizioni saltando la parte finale della sgambata (quella più pesante). Per il resto tutti in gruppo a parte i lungodegenti Marusic, Lukaku, Wallace e Durmisi (sul mercato). La ripresa è fissata per domani: doppia (9.30 e 18) prima della sgambata di Ferragosto (mattina) e di venerdì pomeriggio.

Pubblicato il 13/08 alle 19:35