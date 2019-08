FORMELLO - Lazio, Milinkovic e Marusic in gruppo. E Lazzari corre...

FORMELLO - Una carrellata di notizie positive. Milinkovic in gruppo, Marusic idem, Caicedo al Fersini lavora in modo differenziato e insieme a lui c’è già Manuel Lazzari. Tutore al braccio destro, sul campo un giorno prima rispetto ai programmi previsti. Ieri l’operazione alla mano per ricomporre la frattura scomposta del terzo metacarpo: ha trascorso la notte in clinica Paideia, è stato dimesso stamattina, nel pomeriggio (alle 18) era sul terreno di gioco per alimentare le speranze in vista della trasferta di Marassi. Convocazione possibile, sull’impiego le valutazioni di Inzaghi scatteranno al ridosso del weekend. Saranno fondamentali le sensazioni dell’ex Spal, che stamattina non avvertiva più dolore alla mano.

RIECCOLI. Lazzari svolgerà sedute differenziate per evitare contrasti con i compagni. Milinkovic, invece, ha partecipato all’intera sgambata del pomeriggio. Ha smaltito il trauma distrattivo all’anca destra rimediata a Marienfeld. Recuperato per la Samp, si giocherà il posto con Parolo e Luis Alberto, tra i più in forma della rosa. Diverso il discorso legato alle condizioni del connazionale Marusic: ha saltato l’intera preparazione per un problema al collaterale del ginocchio. Patric resta in pole in caso di forfait di Lazzari. Per domani è prevista una doppia seduta (9.30 e 18), l’organico potrebbe essere diviso tra calciatori difensivi e offensivi. La settimana anti-Samp sta entrando nel vivo.

Pubblicato il giorno 20/8/19 alle ore 20:54