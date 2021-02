FORMELLO - Lazio, ripresa a ranghi ridotti: Strakosha e Caicedo ancora fermi

Si torna in campo a Formello, dopo il giorno di riposo premio concesso alla squadra post vittoria con l'Atalanta, anche se sul terreno di gioco si vede soltanto un gruppo ridotto. Gestione totale della rosa per Simone Inzaghi, che risparmia la seduta odierna a molti componenti della rosa. Quelli più affaticati dall'ultimo ciclo di partite rimangono a riposo (Lulic, Marusic, Patric e Milinkovic), altri invece si concedono per un differenziato (Leiva, Correa e Luis Alberto). A disposizione c'è una settimana intera per preparare la sfida contro il Cagliari, in programma domenica 7 febbraio. Nelle prossime ore tutti si reintegreranno man mano al gruppo, compresi Strakosha, Cataldi e Caicedo, assenti dalle convocazioni del doppio impegno contro l'Atalanta, ma sulla via del recupero. Aggregato al gruppo anche l'Under 18 Moretti, classe 2003. Domani a Formello in programma una doppia seduta.

Pubblicato 02/02/21