FORMELLO - Lazio, Sarri senza Ciro&Luis: le soluzioni studiate

FORMELLO - Immobile non ce la fa, anche Luis Alberto fuori, fermato da noie muscolari all'addutore (o noia di fine stagione). Sarri prepara la sfida con il Verona senza Ciro (bloccato dal problema alla caviglia) e il Mago, in più deve rinunciare allo squalificato Patric. La sostituzione più scontata è quella a centrocampo con Basic che completerà la linea con Milinkovic e uno tra Cataldi e Leiva. Il classe 1994 è in leggero vantaggio, il brasiliano spera comunque di spuntarla, per lui sarà l’ultima gara in biancoceleste. In attacco potrebbe rivedersi Pedro dall’inizio: ha messo qualche allenamento in più nelle gambe, dovrebbe riprendersi la maglia lasciata a Cabral a Torino e spingere Felipe Anderson al centro del tridente in versione falso nueve. Zaccagni sicuro del posto a sinistra. A gara in corso probabili chance per i baby Moro e Romero Ai convocati potrebbero essere aggiunti della Primavera.

PROVA. L’ultima giornata potrebbe spingere Sarri a provare l’esperimento di Marusic al fianco di Acerbi. Luiz Felipe, destinato a lasciare la Lazio, non dovrebbe essere impiegato dal tecnico. La scelta verrà definita nella giornata di domani. Con il montenegrino in mezzo si aprirebbe la possibilità di vedere sulla sinistra per Radu con Lazzari dalla parte opposta. Tra i pali Strakosha, anche lui arrivato ai saluti.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Marusic, Acerbi, Radu; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Luiz Felipe, Hysaj, Akpa Akpro, Leiva, Bertini, Romero, Moro, Crespi, Cabral. All.: Sarri.

