FORMELLO - Lazio, torna Pedro. Esordio Radu, il Mago verso l'esclusione

FORMELLO - Radu pronto all’esordio. È arrivato il turno del romeno, le prove tattiche svelano le intenzioni di Sarri, sempre salvo sorprese. Si va a Verona con la coppia formata dal romeno, mai utilizzato finora, e Patric: sono squalificati Luiz Felpe e Acerbi, il tecnico biancoceleste non sembra intenzionato a esperimenti legati ad accentramenti o arretramenti. Un leggero dubbio c’è sulle fasce: Hysaj ha riposato in Europa e dovrebbe riprendersi il posto a sinistra, dall’altra parte Marusic è in vantaggio su Lazzari, arma da sganciare eventualmente in corsa. Tra i pali Reina, è lui il titolare in campionato.

ESCLUSIONI. Si riparte dalla dichiarazioni di Sarri post-Marsiglia: “Ora Milinkovic e Luis Alberto non li vedo insieme”. Il Mago è destinato alla terza panchina di fila, il Sergente farà invece parte del terzetto in mediana con Leiva in regia e Basic sul centrosinistra (il croato è in vantaggio su Akpa Akpro e appunto Luis Alberto). Davanti nuovo forfait per Zaccagni, ha riportato in Europa League un trauma distorsivo al ginocchio destro. Potrebbe averne per circa 3 settimane. Si riformerà il tridente di riferimento: Pedro e Felipe Anderson insieme a Immobile. In panchina Muriqi e i due baby Moro e Romero. Convocato anche il terzino classe 2003 Floriani Mussolini alla prima chiamata in prima squadra.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Vavro, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Luis Alberto, A. Anderson, Moro, Romero, Muriqi. All.: Sarri.