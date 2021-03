Lazio - Crotone, Escalante: "Il gruppo è tutto, vogliamo ripartire da qui"

Triplice fischio all'Olimpico, la Lazio batte il Crotone nel finale. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante: "Sono molto contento per il risultato, è quello che conta. Dico sempre che il gruppo è tutto, il nostro è molto forte: siamo tutti amici e si è visto nell'esultanza al gol di Luis Alberto. Nessuna partita in Serie A è facile, ora dobbiamo pensare alla Champions sapendo che loro sono fortissimi. Vogliamo ripartire da qui, oggi abbiamo fatto tre punti fondamentali e dobbiamo continuare così. Ci sono anche gli avversari in campo, oggi abbiamo giocato bene ma anche il Crotone ci ha messo in difficoltà. Quello che conta è che abbiamo vinto".