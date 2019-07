Calciomercato, il Manchester United lascia Fernandes e sonda Eriksen

Il calciomercato della Lazio continua a vivere una fase di stallo, si attendono segnali forti da Manchester per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è la prima scelta dello United per sostituire il probabile partente Pogba - oggi il viaggio del procuratore Kezman in Inghilterra - ma oltremanica circolano anche nomi alternativi. Il primo ad essere stato fatto è quello di Bruno Fernandes, ma ora Sky Sports Uk fa sapere che quello del portoghese non è un profilo che corrisponde ai piani dei Red Devils, anche per la valutazione di 70 milioni che ne fa lo Sporting Lisbona. La stessa cifra la richiede il Tottenham per Eriksen, altro obiettivo per il centrocampo del Manchester secondo il Daily Mail. Investimenti importanti, ma eventuali: per Pogba al Real Madrid non c'è ancora nulla di fatto, anche Milinkovic attende.

IL MEGLIO DELLA GIORNATA DI CALCIOMERCATO

VICINI A QUOTA 13MILA ABBONAMENTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE