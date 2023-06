Calciomercato, la Roma spara alto per Ibanez: ecco a quanto vuole venderlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come già era stato anticipato nelle scorse settimane, Roger Ibanez non sembra più rientrare nel progetto giallorosso ed è stato quindi messo sul mercato. Tiago Pinto è volato a Londra nelle ultime ore per discutere su eventuali trattative che vedrebbero il brasiliano vestire nella prossima stagione la maglia del Tottenham oppure del West Ham. I due club inglesi sarebbero interessati ma, come riporta Gazzetta dello Sport, il nodo principale riguarda il prezzo: la Roma chiede 30 milioni, ma sarebbe disposta anche ad accettarne 22-25 più bonus.