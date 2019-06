Calciomercato Lazio, Baselli e la concorrenza del Napoli: la trattativa

È il pallino di Inzaghi per rinforzare il centrocampo della Lazio. Ma anche il Napoli di Ancelotti apprezza particolarmente il profilo di Daniele Baselli: il futuro del 27enne potrebbe essere lontano da Torino. Il club granata sta valutando l'ipotesi cessione per reinvestire il ricavato sul mercato. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un clamoroso scambio proprio con gli azzurri: Verdi e Mario Rui - proposto anche alla Lazio - in Piemonte, con Baselli diretto all'ombra del Vesuvio. Solo una suggestione di calciomercato, al momento. Ma per Baselli rischia di scatenarsi un'asta a breve.

