Calciomercato Lazio, Coentrão: "Voglio la Serie A. I biancocelesti stanno facendo bene"

È stato proposto alla Lazio e non solo: Fabio Coentrão, svincolato dopo l'ultima esperienza al Rio Ave, è alla ricerca di una nuova avventura. Magari in Italia, dove - come vi abbiamo raccontato - Fernardo Couto sta cercando di portarlo. L'ex difensore portoghese, oltre a Bologna e Fiorentina, ha offerto l'ex esterno del Real Madrid anche ai biancocelesti che tuttavia sentono di avere una rosa completa, soprattutto sugli esterni. Eppure quella capitolina sarebbe destinazione gradita al 31enne autore di 5 assist in 21 presenze la scorsa stagione. “Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo”, ha raccontato in un'intervista a tuttomercatoweb.com. La Serie A la segue con un occhio speciale: “Mi alleno per mantenere la forma. Non so dove andrò, però voglio giocare. Vedremo. Guardo molto il campionato italiano, un bel torneo. Molto competitivo”. Idee chiare nonostante un futuro non ancora definito: "Non ho ancora deciso dove andrò. Non lo so... Ho voglia di giocare. Bologna e Fiorentina sono due nelle squadre. E il campionato italiano mi piace. L’Inter ha grande qualità, come la Juve. E la Lazio che sta facendo bene. Ma la Juve ha Cristiano, vincerà tutto”.

LAZIO, PROPOSTO COENTRAO: IL PUNTO

Pubblicato il 25/02/2020 alle 00.45