Calciomercato Lazio, dal Belgio: “L'Anderlecht punta Jordan Lukaku”

CALCIOMERCATO LAZIO - Reset, ricominciare da zero. Ha bisogno di questo Jordan Lukaku, rientrato da poco dall'infortunio al ginocchio ma comunque ancora fuori dai piani della Lazio. Sulla sinistra la concorrenza è alta. Jony è l'ultimo arrivato, sta cercando di farsi spazio, mentre Lulic è capitano e leader del gruppo. L'Europa League, solitamente fonte di minuti preziosi per chi è abituato a sedere in panchina, è invece off-limits: il belga infatti non fa neanche parte della lista Uefa. Ecco perché dal Belgio rilanciano una nuova possibilità, un ritorno al futuro. Come riporta il sito nieuwsblad.be, l'Anderlecht ha bisogno di un terzino sinistro e starebbe pensando di puntare su Lukaku. Si tratterebbe di un prestito secco di 6 mesi, da gennaio a giugno. E i motivi per cui l'affare è possibile sono molteplici. L'esterno biancoceleste è cresciuto nel club della regione di Bruxelles, e per questo andrebbe a riempire la casella dei “Giocatori provenienti dal vivaio” nella lista da presentare alla federazione. In più l'attuale presidente dell'Anderlecht, Marc Coucke, era patron dell'Ostenda proprio quando la Lazio lo acquistò dalla sua vecchia società per 4 milioni. Lo conosce bene, l'ha valorizzato e visto crescere nel suo club e ora starebbe pensando di rilanciarlo. Dal Belgio la sensazione è che Lukaku sia davvero il profilo perfetto, e forse anche la Lazio (intasata sulla sinistra anche da Durmisi) potrebbe aprire all'idea di un suo trasferimento a titolo temporaneo.

FIORENTINA - LAZIO, LE SCELTE DI MONTELLA

LAZIO, ACERBI SI RACCONTA

TORNA ALLA HOMEPAGE