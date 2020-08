Calciomercato Lazio, dalla Turchia sicuri: biancocelesti forti su Muriqi

Ancora lui, ancora Vedat Muriqi. In Turchia sono convinti, la Lazio ha formulato la sua offerta: 18 milioni sul piatto per strappare l’attaccante kosovaro al Fenerbahce. Il club di Istanbul per ora avrebbe detto no, chiede 20 milioni per Muriqi che in stagione ha segnato 17 reti. La notizia, rilanciata da beIN Sport Turchia, per ora non trova riscontri da Formello. La Lazio sta trattando Borja Mayoral, lo spagnolo è il primo obiettivo per l’attacco e l’operazione è ben avviata. Se arrivasse Mayoral, senza uscite, il reparto sarebbe al completo. Ma in Turchia sono sicuri, Muriqi è sempre più obiettivo della Lazio.