Calciomercato Lazio | Dia verso l'addio alla Serie A: aumenta la concorrenza

CALCIOMERCATO LAZIO - Per diverso tempo è stato nel mirino della Lazio, salvo poi finire in stand-by per dare priorità ad altri acquisti. Si tratta di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana sempre più vicino all'addio. Su di lui era forte l'interesse dei biancocelesti, che però non hanno mai affondato il colpo. In passato ci hanno pensato anche il Milan, a caccia di una punta, e il Bologna. Ora sembrano essere in vantaggio altre squadre europee rispetto a quelle della Serie A. Secondo quanto riportato da Il Mattino e da Tuttosalernitana.com, infatti, sul centravanti avrebbero messo gli occhi il Girona, il Villarreal, il Real Betis, il West Ham, il Brentford, il Newcastle, l'Everton e alcuni club di Ligue 1. Presto si deciderà una volta per tutte il suo futuro.