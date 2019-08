Calciomercato Lazio, il Torino punta Fofana: contatti con l'Udinese

CALCIOMERCATO LAZIO, FOFANA - Si è parlato di lui per l'eventuale dopo Milinkovic, ma non solo. Seko Fofana è una mezzala di qualità e intensità che farebbe comodo a diverse squadre in Italia. Con la permanenza di Sergej e le conferme di Berisha e Andrè Anderson, però, la Lazio non ha mai approfondito i discorsi con l'Udinese. Cosa che invece sta facendo il Torino. I granata sono interessati al giocatore, così come ai friulani interessano un paio dei ragazzi di Walter Mazzarri. Come riporta Tuttosport, i bianconeri avrebbe provato l'assalto a Bonifazi, ricevendo in cambio picche dal club di Cairo, che ha blindato momentaneamente il giocatore per via delle tante indisponibilità in difesa. Tra le due società, che in passato avevano ipotizzato anche uno scambio tra Fofana e Parigini, è subentrato un po' di gelo. Destinato a sciogliersi con il caldo del calciomercato d'agosto e il recupero pezzo per pezzo della difesa granata. Ecco perché, secondo il quotidiano, di Fofana al Torino – così come di Bonifazi all'Udinese – si tornerà a parlare nei prossimi giorni. La Lazio per ora resta in disparte, con tutta probabilità senza partenze il centrocampo resterà così com'è.

