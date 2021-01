Calciomercato Lazio, Mustafi prova a svincolarsi dall'Arsenal. Spuntano Mai e Mandi

CALCIOMERCATO LAZIO - Jean-Clair Todibo resta il nome caldo per il mercato della Lazio. Il difensore di proprietà del Barcellona e in prestito al Benfica è in vantaggio sulla concorrenza, ma attenzione perché nulla è ancora deciso. Manca una settimana alla chiusura della sessione invernale e le sorprese sono possibili. Ci sarebbe anche un nome segreto sul taccuino di Tare, il famoso Mister X mai emerso finora e che potrebbe sbaragliare la concorrenza. Intanto attenzione a Shkodran Mustafi. Il giocatore, già accostato alla Lazio in estate, è in uscita dall'Arsenal e potrebbe addirittura svincolarsi dai Gunners. Dopo Ozil e Sōkratīs Papastathopoulos, gli inglesi potrebbero decidere di tagliare anche l'ex Samp per risparmiare in un momento complicato per tutti i club. Il tedesco a dicembre era stato vicino al Barcelllona, ma poi non si era trovato l'accordo. Piace a Formello e potrebbe essere un usato garantito. Non è l'unico nome perché, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, in Germania si parla di una richiesta diretta al Bayern Monaco per avere in prestito Lukas Mai, ora al Darmstadt. Dalla Spagna é stato proposto anche Aissa Mandi, francese classe 91, centrale del Betis Siviglia. É in scadenza, non rinnova. Un'occasione