Calciomercato Lazio, non solo Fares: idea Reguillon per la corsia mancina

La Lazio non si ferma un secondo sul mercato. Quest’anno piace molto la Spagna, dopo la trattativa quasi conclusa per David Silva e l’interessamento per Borja Mayoral, la dirigenza biancoceleste avrebbe sondato il terreno per Sergio Reguillon. Il terzino del Real Madrid, in prestito al Siviglia, ha segnato di recente contro la Roma eliminandola dall’Europa League. L’esterno in maglia 23 sarebbe una valida soluzione per la fascia sinistra di Inzaghi. Mentre avanza la pista Fares, la Lazio si copre e aumenta le alternative con il 23enne spagnolo. Come riporta Sky Sport, non sarà facile battere la concorrenza per Reguillon. Sul calciatore c’è il forte interesse del Chelsea, che deve rimpiazzare Marcos Alonso, e del Napoli, che molto probabilmente lascerà partire l’algerino Ghoulam.

