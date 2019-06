Calciomercato Lazio, per la difesa rispunta il pallino Nastasic

Non si sono ancora aperte ufficialmente le danze di mercato, ma la girandola di nomi accostati alla Lazio ha già cominciato a roteare. Per quanto riguarda il reparto difensivo, zona in cui quasi sicuramente Tare interverrà, la rassegna stampa a cura di Radiosei riporta un interessamento nei confronti di Matija Nastasic, ex Fiorentina ora in forza allo Schalke 04. Il serbo, un pallino di Tare da anni, è attualmente valutato intorno ai 15 milioni di euro.

MONDIALE FEMMINILE ED EUROPEO UNDER 21, QUANDO E DOVE VEDERLI

LAZIO, INZAGHI TORNA A PARLARE

TORNA ALLA HOMEPAGE