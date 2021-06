Calciomercato Lazio, per la difesa si valuta anche Pezzella del Parma: i dettagli

Un nuovo nome sarebbe spuntato nel taccuino di Tare. Per potenziare la fascia sinistra della difesa a quattro, è fondamentale trovare dei giocatori che siano in grado di sposare perfettamente il nuovo progetto sarriano. Tra questi ci sarebbe il profilo di un terzino sinistro e, come riporta Tuttomercatoweb, si tratta di Giuseppe Pezzella, difensore del Parma. Sembra che la Lazio abbia stretto dei primi contatti con il club parmense per il classe '97, pronto a lasciare l’Emilia, ma su di lui ci sarebbe anche il forte interesse del Porto e dell'Atalanta. Pezzella ha 23 anni, ed il club gialloblù valuta 6 milioni di euro il ragazzo. Cifra abbordabile per il club biancoceleste. La Lazio insiste e chissà se tra qualche settimana questa voce non possa trasformarsi in qualcosa di più concreto.

