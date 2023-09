Calciomercato Lazio | Ricci può lasciare il Torino a gennaio: due big su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

A lungo corteggiato dalla Lazio durante la sessione estiva di calciomercato, Ricci è pronto a far parlare di sé anche durante quella invernale. Il centrocampista, classe 2001, è in trattativa con il Torino per il rinnovo. Il patron granata, Urbano Cairo, gli ha promesso un adeguamento del contratto a 1,5 milioni di euro annui, ma il suo futuro sarebbe ancora da definire. Ad approfittare di questa fase incertezza potrebbero essere due big della Serie A.

Il Napoli forte su Ricci: ma prima la cessione di Demme

La prima è il Napoli. La dirigenza partenopea stima molti il regista, secondo quanto riporta Repubblica, già in estate ci sarebbero stati dei segnali di gradimento, ma mai approfonditi a causa della situazione legata a Diego Demme. A gennaio, però, le cose potrebbero cambiare. Il club campano sarebbe pronto a piazzare il centrocampista tedesco, per poi virare con maggiore determinazione su Ricci. La richiesta del Torino resta di 30 milioni di euro, la stessa fatta in estate alla Lazio e di contro ci sono anche le opposizioni di Juric che non vorrebbe rinunciare a uno dei suoi migliori talenti.

La Juventus prova a insidiare i partenopei

A rappresentare un ulteriore minaccia per il Napoli sarebbe anche l'interesse della Juventus. I bianconeri, che già in passato hanno fatto affari con i rivali cittadini (vedi Bremer), in queste settimane avrebbero chiesto informazioni sul calciatore. Per il momento non si sono spinti oltre. Il Napoli, stando sempre a quanto scrive il quotidiano, sarebbe ancora in vantaggio, ma con l'obbligo di guardarsi le spalle.