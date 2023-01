Calciomercato Lazio | Schira: "Cremonese su Basic". Quale destino per il Croato?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le varie voci di mercato che stanno girando in questi ultimi giorni della sessione invernale (comprese le fake news riguardanti l'addio di Vecino, smentite sia dall'agente che dal calciatore stesso), c'è quella che riguarda l'interessamento della Cremonese per Toma Basic. Come riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira infatti, il club grigiorosso avrebbe chiesto in prestito il croato alla Lazio. In attesa di scoprire gli sviluppi di queste poche ore rimanenti di mercato, resta la certezza che Basic resti una validissima alternativa per Sarri che a centrocampo non è certo pieno di soluzioni. L'allenatore infatti, lo ritiene una buona soluzione per il centrosinistra per far rifiatare Luis Alberto, così come Vecino sia considerato il vice Milinkovic e Marcos Antonio quello di Cataldi.