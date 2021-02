Calciomercato Lazio, sondaggio per il baby portiere Angelini: i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio, oltre all'Atalanta e al Milan, e alcune società di Premier League, si sarebbe interessata al giovane portiere Vincent Angelini del Celtic. Il portierino classe 2003 non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con gli scozzesi in scadenza a giugno, e apprezzerebbe un'esperienza nel campionato italiano. Al momento si tratterebbe di un sondaggio, ma chissà se i biancocelesti faranno o meno sul serio per il giovane talento di origine italiana.

