Calciomercato, occasione Domgjoni a zero: anche la Lazio ci pensa

Prosegue tra mille difficoltà il campionato di Serie A. Ma un occhio è sempre impegnato agli affari di calciomercato. L'ultimo profilo accostato alla Lazio sarebbe Toni Domgjoni, centrocampista naturalizzato svizzero dello Zurigo. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il classe 2001, in scadenza contrattuale il prossimo giugno, sarebbe entrato anche nei radar di Atalanta e Udinese. Entrambe, insieme al club biancoceleste, sarebbero ovviamente attratte dalla possibilità di prendere il suo cartellino a costo zero. Domgjoni ha collezionato undici presenze nella Nazionale elvetica under 21.

