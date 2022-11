Cristiano Ronaldo, offerta shock: un club lo vuole a tutti i costi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il divorzio tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo è ormai ufficiale. La stella portoghese impegnata al Mondiale in Qatar sta già pensando al suo futuro. Nonostante a febbraio compirà 38 anni l'ex calciatore della Juventus potrebbe ancora valutare nuove proposte per il futuro. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport" lo sceicco Mohammed Bin Salman proprietario del Newcastle sarebbe disposto a proporgli un contratto di 6-18 mesi con i Magpies per poi fargli concludere la carriera all'Al Nassr. Il tutto alla cifra monstre di 300 milioni di euro che prevederebbe anche l'accordo per diventare l'uomo simbolo di Saudi Vision 2030. Un vero e proprio tesoretto che farebbe vacillare chiunque.