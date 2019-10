Serie A, la Roma sbatte sulla Samp. Cagliari 5°, perdono Torino e Spal

L'ottava giornata di Serie A va completandosi: dopo le partite delle 15 sono rimaste all'appello Parma-Genoa (calcio d'inizio ore 18), Milan-Lecce (ore 20.45) e Brescia-Fiorentina (lunedì ore 20.45). Si ferma e non scappa la Roma, che impatta sulla Sampdoria e di fatto resta a +1 dalla Lazio a 12. L'unico dettaglio degno di nota del match è che la squadra di Fonseca perde Cristante e Kalinic per infortunio, oltre a Kluivert (espulso). Buono 0-0 alla prima per Ranieri sulla panchina dei blucerchiati. Sugli altri campi cade clamorosamente il Torino a Udine: ai bianconeri basta un gol di Okaka, i granata restano a -2 dalla Lazio. Bene anche il Cagliari che supera proprio Roma e biancocelesti portandosi al quinto posto con 14 punti. Nainggolan e Faragò stendono la Spal, ora terzultima in attesa della partita del Genoa.

