Calciomercato Lazio, Tare è a Milano: incontro con alcuni intermediari

Igli Tare sbarca a Milano e incontra alcuni intermediari. Venerdì di lavoro nel capoluogo lombardo per il ds biancoceleste che è stato intercettato in un hotel milanese dai colleghi di calciomercato.it. Il mercato della Lazio comincia a prendere forma, il sogno è legato al nome di Julian Brandt, ma rimane un'operazione complessa. Occhio anche alla candidatura di Riccardo Orsolini che il Bologna valuta circa 15 milioni di euro. Nelle ultime ore, invece, è stato trovato l'accordo con il giovane Luka Romero. In difesa, invece, nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per Elseid Hysaj. Occhio anche alle uscite: la Lazio vuole sfoltire la rosa, ci sono diversi giocatori in lista di sbarco. Tra gli incontri anche quello con Valerio Giuffrida per parlare di Vedat Muriqi che può lasciare Formello.

Pubblicato il 25/06