Italia, Acerbi ricorda Euro 2020: "In chat scriviamo ogni giorno che siamo i campioni"

Francesco Acerbi è stato ospite a Sky Sport24 dove si è ripercorsa, a un mese esatto dalla vittoria della finale di Wembley, la cavalcata degli Azzurri all'Europeo. Il difensore della Lazio ha parlato della sua esperienza con la Nazionale durante quelle settimane, partendo dall'assist a Pessina nella partita contro l'Austria. Queste le sue parole.

CONTRO L'AUSTRIA - "L'importante era portare a casa il risultato, mi sono trovato lì sugli sviluppi di un angolo, abbiamo recuperato palla e non c'era nessuno in mezzo e sono rimasto lì e alla fine è andata anche bene. Sapevamo che con l'Austria era difficile perché era la prima partita a eliminazione diretta, loro non avevano nulla da perdere".

IL SEGRETO - "Siamo prima di tutto persone e vogliamo divertirci. L'ambiente di Coverciano ci ha fatto sentire a casa, eravamo felici e remavamo verso lo stesso obiettivo. Quando sei felice e non vedi l'ora di stare con i compagni e giocare con loro in partita viene tutto più semplice. Anche il mister ti chiede di essere te stesso e divertirti, il gruppo si divertiva in campo e fuori e questo è stato il segreto".

MONDIALI - "Se stiamo già pensando ai Mondiali? No perché è passato un mese e tra poco inizia il campionato. Oltre a noi la Spagna ha dei giovani veramente forti e negli anni a venire sarà una delle più forte in circolazione. In chat ogni giorno scriviamo che siamo i campioni. Oggi qualcuno ha scritto che è passato un mese dalla finale, io me lo sono già scordato, tra poco inizia il campionato".

Pubblicato l'11/8