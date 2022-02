Lazio, Acerbi accelera sul campo: all'Olimpico un vertice sul suo futuro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Continua a lavorare Francesco Acerbi che, anche ieri dopo la seduta di gruppo, ha proseguito con una parte di allenamento differenziato. Viene da una ricaduta e da una lesione di secondo grado ai flessori della coscia sinistra. È in ritardo di condizione e solamente da lunedì ha ripreso a lavorare con la squadra. Mister Sarri l'ha portato in panchina giovedì scorso e lo stesso accadrà contro il Napoli, ma l'allenatore è stato chiaro: "Al momento non è un giocatore in grado di iniziare la partite". Rischiare un'altra ricaduta sarebbe deleterio. Tuttavia, riporta la rassegna stampa di Radiosei, vedendo come Pedro sia stato rimesso in campo col Porto, da fuori non si è percepita la stessa fretta nei confronti del difensore. Ormai ci siamo: il lavoro supplementare sta finendo. Sarri ha bisogno di lui e Mancini lo aspetta.

FUTURO - Non solo Lazio e Nazionale, i pensieri di Francesco si rivolgono anche al futuro. Dentro una stagione in salita per l'addestramento necessario al calcio di Sarri, Acerbi ha subito anche la contestazione dei tifosi. Non sono bastate le scuse per far rientrare il caso, all'Olimpico sono arrivati ancora fischi. Tirando le fila del discorso, le prove in campo dell'ex Sassuolo non sono state finora all'altezza delle precedenti. E domani a Roma, in occasione di Lazio - Napoli, ci saranno Federico e Andrea Pastorello, i suoi manager, che poco più di un anno fa avevano negoziato un rinnovo piuttosto complicato. Previsti colloqui con i dirigenti della Lazio e del Napoli (per Meret). Il futuro di Acerbi è per il momento in sospeso, chissà se tornerà in discussione a fine campionato. La trattativa con Romagnoli fa riflettere. Uno escluderebbe l'altro. L'Inter, nel frattempo, segue gli sviluppi.

Scritto il 26/02/2022