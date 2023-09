Antolín (AS): "Atletico Madrid favorito, ma la Lazio è imprevedibile. E Simeone..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo all’imminente sfida Champions tra Lazio e Atletico Madrid, abbiamo intervistato in esclusiva Roberto Antolín, firma di rilievo del quotidiano spagnolo As.

Che tipo di partita prevedi tra Lazio e Atletico Madrid?

“Innanzitutto facciamo una dovuta premessa…”.

Prego…

“L’Atletico Madrid è reduce da una sconfitta significativa per 3-0: contro il Valencia è mancata di intensità. Allo stesso modo si può dire della Lazio, che ha perso 3-1 contro la Juventus. Per cui arrivano ad affrontarsi in una condizione analoga”.

Sotto quali aspetti la squadra di Simeone potrebbe insidiare la Lazio?

“La squadra di Simeone presenta assenze significative: non ci saranno giocatori importanti come De Paul e Koke. Però c’è rabbia, fame, voglia di recuperare quella tradizione europea che ha visto il club madrileno approdare in finale di Champions con frequenza in passato. L’eliminazione della scorsa stagione ai gironi, posso confermarvi, brucia ancora moltissimo”.

Dove può colpire tatticamente la Lazio?

“Vedo l’Atletico Madrid leggermente favorito soltanto per la maggiore tradizione europea, ma la Lazio è imprevedibile è allenata molto bene. Sarri avrà preparato nel dettaglio il match. In Spagna, i biancocelesti godono di buona considerazione”.

I calciatori più temibili della compagine di Simeone?

“Cito il portiere Oblak, valore aggiunto totale tra i pali. E poi come non fare riferimento all’estro e alla classe di Griezmann? Certe serate lo esaltano, come è sempre accaduto da quando è tornato a Madrid”.

