FORMELLO - Lazio, Luis Alberto differenziato: è già in campo!

FORMELLO - L'allenamento dei compagni sta finendo, Luis Alberto entra in campo per un lavoro differenziato. Chiaro segnale di un infortunio non grave: poche possibilità, ma non è impensabile una convocazione per la partita di domani con lo Spezia (al massimo per la panchina). Il Mago, controllato ieri sera in clinica Paideia, sta meglio e ha ripreso a correre individualmente. Scarpini ai piedi, qualche esercitazione con il pallone. Luis Alberto si era fermato mercoledì a causa di uno scontro di gioco con Armini: distorsione alla caviglia destra, stando alla sgambata di oggi meno pesante del previsto. Una buonissima notizia per Inzaghi e la Lazio.

Pubblicato il 2/04 alle 17.50