Calciomercato Lazio, Corsi: "Vicario? Non è arrivata nessuna richiesta"

La Lazio punta tutto su Carnesecchi, oggi è previsto un nuovo contatto tra la dirigenza biancoceleste e l'Atalanta. Il pallino del gioco è ancora in mano al club bergamasco che pretende la bellezza di 18 milioni di euro, Lotito ha rilanciato non andando oltre i 12+3 di bonus. Qualora non arrivasse l'accordo si presume che la Lazio possa virare su altri profili, tra questi c'è Guglielmo Vicario. In occasione delle continue notizie che vedono l'ex Cagliari vicino ai biancocelesti, il Presidente dell'Empoli, Corsi ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Questo il suo intervento: "Vicario non l'ha richiesto nessuno! Lazio e Fiorentina? Si facessero avanti altrimenti resta volentieri ad Empoli...". Nel corso dell'intervista, Corsi ha aggiunto: "Posso serenamente affermare che per il nostro portiere non è arrivata alcun tipo di richiesta fino a questo momento. Lazio e Fiorentina? Ripeto, io non ho sentito nessuno nonostante leggo di presunti interessamenti. Vicario è il titolare dell' Empoli, se dovesse restare non ci sarebbe nessun problema, anzi... Magari il prossimo anno lo vendo all'Inter ancora meglio... Il prezzo di Guglielmo? È chiaro che se si presenta il Pontedera è una cosa, se una big un'altra... La Lazio? Resto in attesa, sicuramente Sarri vorrà avere il portiere pronto già fin dal ritiro. Se l'Atalanta valuta Carnesecchi 18 milioni, bravi loro...".