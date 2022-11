Calciomercato Lazio, Luis Alberto e Fares in uscita a gennaio: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio per gennaio dovrà riflettere anche sul mercato in uscita, dal quale potrebbe incassare un tesoretto da spendere per rafforzare la rosa. Il nome che più di tutti potrebbe gonfiare le casse biancocelesti è quello di Luis Alberto. Lo spagnolo vive un momento difficile a Roma, Lotito ha aperto a una sua uscita, ma solo a titolo definitivo e ha incentivato il suo agente a presentargli un club in grado di offrire circa 25 milioni di euro. Lo stesso centrocampista valuta più piste e, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, va anche oltre l'opzione Siviglia. A fare spazio in casa Lazio potrebbe essere anche Mohamed Fares. Il terzino in questi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo l'ennesimo problema al crociato. Sarri lo ha inserito nella lista per la Serie A, ma nella prossima sessione di mercato tra gli uscenti c'è anche il suo nome.