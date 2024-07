Calciomercato Lazio, operazione Tavares viva: si tratta sulla formula

La Lazio ha bisogno di un terzino sinistro ed è a lavoro per poter rinforzare il proprio reparto arretrato a prescindere dalla partenza o meno di Hysaj. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato della questione relativa a Juan Cabal del Verona, che rimane in stand-by, successivamente, come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, è spuntato il nome di Nuno Tavares, difensore in uscita dall'Arsenal per cui ci sarà un nuovo incontro la prossima settimana e che è valutato intorno ai 10 milioni di euro, visto anche il contratto in scadenza nel 2025.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la trattativa è entrata nel vivo ma non è ancora ufficialmente chiusa. La situazione comunque è favorevole e le parti stanno trattando per poter trovare una soluzione che soddisfi Arsenal e Lazio: si sta lavorando sulla formula dell'operazione, la quale vedrebbe il trasferimento o sottoforma di prestito con obbligo di riscatto, oppure con un forte sconto in fase di acquisto.

Che la trattativa sia già ben avviata e a buon punto lo ha appena confermato anche il giornalista inglese ed esperto di calciomercato Chris Weatley, il quale attraverso i suoi profili social afferma: "Trasferimento in chiusura per Nuno Tavares alla Lazio".

