Calciomercato Lazio | Riflessioni sul centravanti: Ioannidis e non solo se parte il Taty

RASSEGNA STAMPA - È già iniziato il gioco del mercato. Spazio all'attacco, tra vecchi nomi e interessi che tornano in voga. Castellanos e Ioannidis, è la coppia al centro del futuro della Lazio. Il Taty è cercato dalla Premier League e dalla Liga: saranno valutate eventuali offerte irrinunciabili, come riportato da il Corriere dello Sport. In caso di cessione potrebbe essere sostituito con un altro profilo, anche più 'bomber'.

Uno di questi potrebbe essere proprio Fotis Ioannidis del Panathinaikos, per cui si era fatto un tentativo la scorsa estate. Prima il prezzo era proibitivo, ora è in vendita 'scontato'. Ma parte comunque da una valutazione di 20 milioni, sicuramente trattabile. Aveva chiuso la sua stagione a quota 23 gol, quest'anno si è fermato a 11. È rimasto in Grecia malvolentieri, il suo rendimento ne ha risentito. Ora però il suo club è costretto a vendere viste le richieste della Uefa a livello di paletti economici. Solo dopo il Lecce però si capiranno le reali possibilità economiche della Lazio.

Resta poi nel mirino di Fabiani il nome di Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen, affrontato agli ottavi di Europa League. Il suo costo si aggira intorno ai 9 milioni, in Repubblica Ceca c'era già stato un incontro con il suo agente. Oltre al nigeriano, dalla Francia era spuntato l'interesse per Arnaud Kalimuendo del Rennes: 17 gol in Ligue 1 (uno in meno di Greenwood), ha 22 anni e costa circa 20 milioni di euro. In orbita resta anche Mihailo Ivanovic del Millwall, che quest'anno ha messo a segno 12 reti in Championship (serie B inglese).

