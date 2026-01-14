Coppa Italia, le date dei quarti di finale: quando si gioca Bologna - Lazio

14.01.2026 13:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Coppa Italia, le date dei quarti di finale: quando si gioca Bologna - Lazio

Sono state rese note le date dei quarti di finale di Coppa Italia. La Lazio, dopo aver superato il Milan agli ottavi, ora sfiderà il Bologna. Di seguito il calendario completo.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA

Mercoledì 4 febbraio 2026

Inter - Torino, ore 21

Giovedì 5 febbraio 2026

Atalanta - Juventus, ore 21

Martedì 10 febbraio 2026

Napoli - Fiorentina/Como, ore 21

Mercoledì 11 febbraio 2026

Bologna - Lazio, ore 21