Coppa Italia, le date dei quarti di finale: quando si gioca Bologna - Lazio
14.01.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sono state rese note le date dei quarti di finale di Coppa Italia. La Lazio, dopo aver superato il Milan agli ottavi, ora sfiderà il Bologna. Di seguito il calendario completo.
QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA
Mercoledì 4 febbraio 2026
Inter - Torino, ore 21
Giovedì 5 febbraio 2026
Atalanta - Juventus, ore 21
Martedì 10 febbraio 2026
Napoli - Fiorentina/Como, ore 21
Mercoledì 11 febbraio 2026
Bologna - Lazio, ore 21