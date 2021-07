DIRETTA - Calciomercato Lazio, Felipe e Hysaj i primi colpi. Si stringe per gli altri

ACQUISTI - La stagione sta per cominciare e Lotito e Tare lavorano per regalare i primi colpi a Maurizio Sarri. Due di questi sono stati chiusi, ovvero Felipe Anderson e Hysaj il cui arrivo a Roma è atteso nei prossimi giorni. Ieri l'agente del brasiliano Kia Joorabchian è stato ricevuto a Formello, il giocatore attende solo il via libera per effettuare le visite mediche. Da capire se arrivato a Roma dovrà osservare il consueto periodo di quarantena, in ogni caso si unirà al resto del gruppo ad Auronzo di Cadore. Per l'albanese invece potrebbero essere oggi o domani i giorni del suo arrivo nella Capitale. Pronto un contratto da circa 2 milioni per 4 o 5 anni, il terzino spera di partire sabato insieme alla squadra.

GLI ESTERNI - Le altre operazioni sono legate principalmente all'esterno di attacco. Il primo nome sulla lista è quello di Brandt, con il Borussia Dortmund che chiede 25-30 milioni cash mentre la Lazio vorrebbe chiudere con un prestito. Diritto o obbligo di riscatto la formula, in ogni caso i biancocelesti sperano in un'apertura dal parte dei tedeschi. L'altro profilo è quello di Sarabia del Psg, proposto come contropartita per Correa insieme a 20 milioni. La cessione dell'argentino sarà fondamentale per sbloccare il mercato in entrata e su di lui ci sono anche il Tottenham e l'Arsenal dai quali Lotito spera di incassare almeno 30 milioni. Infine c'è il baby Luka Romero proposto da Ramadani, classe 2004 di grande prospettiva. Si libererà dal Maiorca con il quale non ha un contratto da professionista, la Lazio gli offre 300-400 mila euro.

CENTROCAMPO - Per la mediana i nomi sono quelli di Basic e di Kamarà. Il primo ha già detto sì alla Lazio, si cerca l'accordo con il Bordeaux che è stato retrocesso in Ligue 2 per problemi economici. La valutazione è di 9 milioni, Lotito ne offre 6,5, la sensazione è che alla fine si troverà un accordo. Sempre dalla Francia prende quota il nome di Kamara del Marsiglia, che ha un valore molto più alto (circa 20 milioni) ma con il contratto in scadenza nel 2022. Facile pensare che si possa ottenere uno sconto, ma occhio alla concorrenza del Milan su di lui.

CESSIONI - Non solo Correa, tra i partenti c'è anche André Anderson. L'italo-brasiliano ha disputato una stagione da protagonista con la Salernitana contribuendo alla promozione in Serie A del club campano, attirando in questo modo l'attenzione di diverse squadre. Tra queste c'è il Bologna di Sinisa Mihajlovic che potrebbe far rientrare il giocatore nella trattativa per Orsolini. L'ex Atalanta è sul taccuino di Tare da diverso tempo e la pista non è ancora tramontata.