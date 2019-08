DIRETTA - Calciomercato Lazio, ora bisogna vendere. Ma non i "big"...

La Lazio ha concluso la seconda parte della pre-season e la concentrazione è tutta rivolta all'inizio del campionato. Ma nelle stanze segrete di Formello si lavora sempre sul mercato. Il ds Tare studia il modo per chiudere la sessione estiva nel migliore dei modi. Piano A: blindare Milinkovic e offrirgli il rinnovo a settembre. Il mercato in entrata, almeno per quanto riguarda il centrocampo, è chiuso. La Lazio vuole puntare sui giocatori che ha in rosa, con l'obiettivo di valorizzarne a pieno il potenziale. Difficile prevedere acquisti anche nelle altre zone di campo. Almeno finché prima non si venderà qualcuno. La priorità è questa: il mercato in uscita.

CALCIOMERCATO LAZIO, IN USCITA: In cima alla lista ci sono dei nomi precisi. Il primo è quello di Wallace, il cui passaggio al Wolverhampton è sfumato per dei cavilli burocratici. Rimangono però ancora vive due piste per il centrale brasiliano: Benfica e Monaco si sono mostrate interessate al difensore. Mendes, che con le due squadre ha ottimi rapporti, sta cercando di fissare un incontro tra i club. L'altro nome è quello di Durmisi, ormai ai margini del progetto, visto il sovraffollamento sulla fascia sinistra. La Lazio vuole 5 milioni per l'esterno danese: una cifra considerata troppo alta dalle pretendenti. Tra queste il Fenerbache sembra la favorita, ma c'è da registrare anche l'interesse di Besiktas, Marsiglia e Bronby. C'è inoltre una lunga lista di esuberi su cui la società sta lavorando da tempo: qualcosa sembra essersi smosso per Tounkara, a un passo dalla Viterbese.

