DIRETTA | PRIMAVERA, Lazio - Genoa 1-0: Serra trova il gol del vantaggio
PRIMAVERA 1 | 1ª giornata
Sabato 16 agosto 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello
LAZIO: Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Santagostino, Farcomeni, Pinelli; Cuzzarella, Serra, Gelli.
A disp: Giacomone, Ciucci, Battisti, Trifelli, Canali, D'Agostini, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Curzi.
All: Francesco Punzi.
GENOA: Baccelli, Odero, Dodde, Grossi, Romano, Klisys, Pallavicini, Celik, Carbone, Arata, Zulevic.
A disp: Mihelsons, Enoghama, Doucoure, Spicuglia, Mendolia, Iron Taieb, Albè, Diallo, Galvano, Lafont, Gibertini.
All: Jacopo Sbravati.
Arbitro: Marco Di Loreto (sez. Terni) Assistenti: Matteo Di Berardino - Silvia Scipione
Marcatori: Serra (20', L).
Ammoniti: Arata (G), Farcomeni (L), Cuzzarella (L).
Espulsi: /
37' - Ammonito anche il biancoceleste Cuzzarella per una trattenuta su Odero a centrocampo.
34' - Il Genoa prova a spingersi in avanti, ma la difesa di Punzi è molto attenta e non concede occasioni.
28' - Squadre di nuovo in campo, si riprende da rimessa laterale per i biancocelesti.
25' - L'arbitro concede alle due squadre un cooling break.
24' - Intervento duro e in ritardo di Farcomeni su Romano, primo giallo per la Lazio.
21' - I rossoblù si rendono subito pericolosi in contropiede, ma Bosi è attento in uscita e salva i suoi.
20' - GOOOOL DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un corner un rimpallo libera Serra, che da pochi passi spinge in rete. 1-0 al Fersini!
19' - Ottima parata di Baccelli, che con la mano di richiamo risponde ad un gran calcio di punizione di Serra.
18' - Cuzzarella si invola sulla sinistra e viene steso al limite dell'area da Arata. Estratto il primo giallo del match.
13' - Il Genoa cerca la reazione aumentando il possesso e provando qualche sortita nella metà campo avversaria.
7' - Ci prova ancora Farcomeni, la sua conclusione dal limite termina molto larga.
5' - Calcio di punizione per i biancocelesti da posizione defilata, Farcomeni calcia sopra la traversa.
3' - La Lazio parte subito aggressiva costringendo il Genoa nella propria metà campo.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
INIZIO PRIMO TEMPO
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Genoa, gara valida per la prima giornata del campionato di Primavera 1 2025/26. Nel match inaugurale della nuova stagione, i biancocelesti di Punzi cercano subito risposte, in un test che farà da indicatore riguardo il livello attuale di un gruppo rivoluzionato da diversi cambiamenti. Dopo i playoff mancati sotto la guida di Pirozzi, starà al nuovo tecnico provare a rilanciare la Lazio dopo il buon lavoro svolto con l'Under 18.
