ESCLUSIVA - Bentancur: "Torreira-Lazio? Tutto bloccato. Hanno un piano B e..."

AURONZO – Sembrava una trattativa in dirittura d'arrivo, ma non è così. Gioco delle parti o realtà? C'è una certezza sopra tutte: Torreira non si trova a Roma. L'uruguaiano era in Italia con un amico e due ragazze ed è atterrato in Turchia in giornata. Si trova attualmente a Istanbul in attesa di rimettersi in gioco col Galatasaray. Almeno per ora.

Lazio fra Torreira e il piano B

La trattativa per Torreira è reale, ma, al momento, è vincolata alla necessità di soddisfare tutte le parti in causa e, non ultima, il Galatasaray deve trovare l'eventuale sostituto di un calciatore che non ha necessità di vendere. Dunque, come scritto in giornata, giorni caldi e stop. La Lazio attende, pronta a recapitare l'offerta giusta al momento giusto, studiando nel frattempo un piano B. Uno scenario confermato in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it dall'agente di Torreira, Pablo Bentancur: "Adesso è tutto bloccato. La Lazio è andata su un piano B e in ogni caso il Galatasaray non lo ha messo in vendita. Se arriva una proposta che fa felici tutti, si farà. La Lazio però per ora è andata su un piano B e non c'è problema".

