Lazio, Dia e Dele-Bashiru ci saranno contro il Como? Il punto
13.01.2026 08:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA - Che ne sarà di Dia e Dele-Bashiru e il loro ritorno alla Lazio? I due biancocelesti entrambi convocati in Coppa d'Africa, parteciperanno alla spedizione fino all'ultima partita possibile.
Domani l'attaccante e la mezzala disputeranno le rispettive semifinali: alle 18 il senegalese affronterà l'Egitto, la sera alle 21 toccherà al centrocampista nigeriano scendere in campo contro il Marocco.
Come riporta il Corriere dello Sport, i due però non faranno in tempo a rientrare tra i convocati per il Como, seppur il match si giochi di lunedì sera. Per loro la Coppa d'Africa si concluderà nel fine settimana. Sabato alle 17 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto, per domenica alle 20 è invece fissata la finalissima.